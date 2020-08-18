Танковый снаряд нашли на крыше жилого дома в Бийске

Танковый снаряд (фото: управления Росгвардии по Алтайскому краю)

Житель Бийска обратился в правоохранительные органы после того, как сделал очень странную находку на крыше собственного дома – снаряд.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН(г. Бийск) управления Росгвардии по Алтайскому краю. Специалисты обследовали подозрительный предмет, который внешне очень напоминал снаряд.

В ходе общения выяснилось, что горожанин нашел его на крыше дома во время ремонта, но не знал, что это и что с ним делать, поэтому обратился в полицию.

- По результатам осмотра было установлено, что это головная часть от 115 – миллиметрового танкового снаряда, который по окрасу и маркировке является учебным. Опасности для жизни и здоровья граждан не представлял, - отмечают в ведомстве.

Неопасную находку изъяли в передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего расследования. Предстоит выяснить, как снаряд оказался в жилом доме.