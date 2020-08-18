Уволился главврач краевой больницы скорой медпомощи Владислав Бомбизо

Владислав Бомбизо Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный врач краевой больницы скорой медпомощи (БСМП) Владислав Бомбизо покинул свой пост. С понедельника, 17 августа, его обязанности исполняет Дмитрий Устинов.

Информацию об этом ИА «Толк» подтвердили в региональном минздраве. По имеющимся данным, Владислав Бомбизо покинул должность по собственному желанию. Отметим, он руководил КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» с 2011 года. А начинал свой профессиональный путь еще в 1986 году. До 89-го работал онкологом-хирургом, а после до 2005-го врачом-хирургом в городской больнице №1.

До 2011 года Владислав Бомбизо занимал пост заведующего вторым хирургическим отделением БСМП.

Куда сейчас перейдет высококвалифицированный специалист – пока не известно. Стоит отметить, что Бомбизо является заслуженным врачом РФ, носит статус хирурга высшей категории, к.м.н.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 августа 2020 года составило 9134

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 августа 2020 года увеличилось за сутки еще на 191 человека и составило 9134 (подробнее)