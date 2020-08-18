Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 августа 2020 года составило 9134

За сутки в Алтайском крае вылечили от коронавируса еще 191 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 августа 2020 года увеличилось за сутки еще на 191 человека и составило 9134.

За последние несколько дней это самое большое количество выписанных пациентов. Тем временем, на лечении остаются еще 1387 человек. Из них непосредственно в госпиталях находятся 797, амбулаторно врачи ведут еще 590 пациентов. Также на самоизоляции находятся 2691 человек. Сняли с учета 46364.

- Всего на коронавирусную инфекцию обследовано 350471 человек, за сутки –3350, - отмечают в оперативном штабе.

Что касается общего числа инфицированных, то на сегодня оно составляет 10802. Только за последние сутки положительный тест на коронавирус получил 91 человек. В госпиталях скончались за этот же период шесть пациентов, при этом среди них не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID-19. Все произошли по иным причинам. Общее число жертв – 281.

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