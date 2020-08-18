Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 18 августа 2020 года составило 281

Еще шесть человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 18 августа 2020 года увеличилось еще на шесть случаев и составило 281.

По данным оперативного штаба региона за минувшие сутки в госпиталях зарегистрировано еще шесть смертей пациентов с коронавирусом. При этом все они произошли по иным причинам. Общее же число скончавшихся с COVID-19 в Алтайском крае составляет 281. На экспертизе остается четыре случая.

Всего же по информации на сегодняшний день в Алтайском крае официально зарегистрировано 10802 инфицированных. Вылечились 9134 человека. 1387 продолжают получать лечение.

- Из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5465 случаев – выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами. 2755 – у больных внебольничной пневмонией, 3437 – у заболевших ОРВИ, в 4610 случаях отмечается бессимптомное течение. В настоящее время в ковидных госпиталях находятся 122 тяжелобольных пациентов, на аппарате ИВЛ – 30, - приводят статистические данные в оперативном штабе.

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