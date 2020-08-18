Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 августа 2020 года составило 10802

Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае выросло еще на 91 случай Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 августа 2020 года возросло еще на 91 случай и составило 10802.

По данным оперативного штаба, наибольший прирост, как всегда дал Барнаул – 43 случая. На втором месте Рубцовск – 13 инфицированных. Далее идет Хабарский район – семь пациентов. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск – 6, Яровое – 3, Бийск, Заринск, Поспелихинский район – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Благовещенский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский, Смоленский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

При этом выписку получили, почти 200 человек (191). Таким образом, общее число выздоровевших составило уже 9134. Остаются на лечении 1387. Из них непосредственно в стационарах находятся 797 человек, дома – 590.

Самоизоляция продолжается у 2691 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 46364 человек.