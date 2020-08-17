Маленькую черную лису продают в Барнауле

Трехмесячная лица. Фото: Авито

В Барнауле продают маленькую трехмесячную лисицу черного цвета. Объявление о продаже выставили на сайте «Авито».

Продавец написал, что животное очень дружелюбное и общительное. У нее черный окрас, на мордочке шерсть дымчатая, а кончик хвостика – белый. Лиса не кусается и любит животных. Про словам хозяина, все прививки по возрасту у нее поставлены. Особое меню для этого дикого зверя придумывать не нужно, она питается обычным собачьим кормом.

Сейчас лиса приучается к лотку, как написано в объявлении – «не боится его». С ней можно даже покрасоваться на улице, потому что она умеет гулять на шлейке.

Цена лисы – 15 тысяч рублей. К ней также предлагается большая клетка стоимостью пять тысяч рублей.

Напомним, 1 января в России вступил в силу закон, запрещающий держать в жилых домах диких животных.

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