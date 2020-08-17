В Барнауле продают элитный коттедж за 80 миллионов

Трехэтажный дом находится в сосновом бору. Фото: pixabay.com

В Барнауле выставили на продажу коттедж стоимость 80 миллионов рублей. Объявление размещено на портале «Авито».

Трехэтажный дом находится в сосновом бору в поселке «Гринвуд», недалеко от горнолыжного комплекса «Авальман». На это территории находятся только элитные усадьбы, и все они построены в одном стиле. На продаваемом участке находятся да дома, один из них – гостевой. В обоих зданиях сделан дизайнерский ремонт, и они полностью оснащены всей необходимой мебелью. Также продавец предлагает будущим хозяевам «красивейший ландшафтный дизайн».

Площадь основного дома – более 412 квадратных метров, размер участка – 12 соток. Во дворе размещена детская площадка с горкой и качелями, а также мягкий уголок с диваном, креслами и столиком.

Напомним, в Камне-на-Оби выставили на продажу плавучую гостиницу. За нее просят 6 миллионов.

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