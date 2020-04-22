В Барнауле построили первый небоскреб

22 Апр 2020 2020-04-22T10:11:49+03:00

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В Барнауле подходит к концу строительство жилого комплекса «Столичный». Он состоит из 13-этажки и башни в 23 уровня, которую увенчал шпиль. Общая высота здания составляет 102 метра. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Согласно архитектурному плану, часть здания без шпиля поднялась на 74,8 метра, а шпиль добавил еще порядка 28 метров. В результате этот ЖК стал не только самым высоким в Барнауле, но и считается первым в городе настоящим жилым небоскребом . По междунарождной классификации такой статус может получить здание выше 100 метров. Расположился барнаульский небоскреб на ул. 1905 года, 25.

ЖК «Столичный» перерос считавшуюся ранее самым большим жилым домом 25-этажную свечку в ЖК «Аврора» на ул. Гущина, 150/3 (97 метров). На третьем месте теперь – ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111 (86 метров). Самое высокое в городе из нежилых зданий – телебашня на Змеиногорском тракте, 29б (196 метров), а также барнаульский элеватор (65 метров).

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ИСТОЧНИК KP.RU