На Алтае рецидивист заживо сжег сожительницу

Мужчина облил свою сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае под суд пойдет рецидивист, который ранил своего знакомого и заживо сжег сожительницу.

Ситуация произошла в начале января этого года. Обвиняемый со своей 47-летней сожительницей отправились в гости к знакомому. В самый разгар застолья, когда алкоголь уже ударил в голову, у гостя внезапно появилась агрессия.

- Рецидивист на почве ревности ударил ножом 31-летнего мужчину в шею, а женщине нанес удар бутылкой по голове, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На этом он не успокоился. Мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею женщину и поджег. После этого он ушел. Потерпевшая скончалась в больнице от ожогов третьей степени. Хозяина квартиры успели вынести из квартиры соседи, которые увидели пожар. Таким образом, помимо покушения на убийство и убийство, совершенное с особой жестокостью, его обвиняют в умышленном уничтожении имущества. Ущерб составил более 87 тысяч рублей.

На этапе предварительного следствия рецидивист свою вину не признал. Материалы дела переданы в суд.

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