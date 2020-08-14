Житель Алтайского края грозился сжечь квартиру помощника прокурора

Во время предварительного следствия мужчина признал вину и раскаялся. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за угрозу уничтожения имущества должностного лица перед судом предстанет 59-летний местный житель, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в 2017 году мужчина был осужден по статье за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичные действия.

В мае 2019 года мужчина ходатайствовал перед судом о снятии с него судимости. Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора, который был против досрочного освобождения от ответственности. В итоге суд принял решение оставить иск мужчины без удовлетворения.

– Испытывая личные неприязненные отношения к сотруднику прокуратуры, обвиняемый в один из дней мая этого года, встретив должностное лицо на улице, в присутствии свидетеля стал высказывать угрозы уничтожения его имущества путем поджога квартиры, – отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину и раскаялся. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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