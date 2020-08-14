В центре Барнаула продают здание бывшего ресторана

Общая площадь пяти нежилых помещений – 677 квадратных метров Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле продают несколько помещений, расположенных в нежилом здании на проспекте Ленина,21а, где ранее был сырный ресторан «Моцарелла», пишет “Алтайский портал недвижимости”.

Общая площадь пяти нежилых помещений – 677 квадратных метров. Они располагаются на первом и втором этажах, а также в подвальном и мансардном помещениях. Вместе с ними продают и земельный участок в 512 квадратных метров.

Любопытно, что в этом здании раньше также находился ресторан-квест «В темноте». Там посетители в масках и защитных костюмах принимали пищу, параллельно выполняя задания ведущего. Кроме того, в здании арендовали помещения нотариусы, медицинский центр и другие заведения общепита. В настоящее время большинство из них здесь уже не работает.

Отметим, что активы реализует Сбербанк. Стоимость составляет почти 27 млн рублей.

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