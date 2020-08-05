В Алтайском крае продают усадьбу на полуострове

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:04:25+03:00

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В Зональном районе Алтайского края ближе к селу Вершинино продают необычный дом. Одинокая усадьба находится на полуострове посреди озера Уткуль, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Усадьба запитана от собственной ЛЭП, есть электрическая подстанция, своя скважина.Территория огорожена, а по периметру ведется видеонаблюдение. На участке стоит дом в 100 квадратных метров. Внутри – веранда, 4 спальни спальнями на 12 человек, гостиная, кухня, туалет и душ.

Также есть баня, гараж, дровяник, каркасный бассейн. На территории находится отдельный дом для обслуживающего персонала, рассчитанный на двоих сотрудников.

Собственник пишет, что в радиусе шести километров нет других построек. Стоимость объекта – 7,3 млн рублей.

– 79 соток в собственности, остальное в долгосрочной аренде на 49 лет. В стоимость также входит трактор Т-40, который позволит прочистить дорогу и добраться до участка в зимнее время, – сказано в объявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU