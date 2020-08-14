В Барнауле в ДТП с трамваем пострадала пожилая женщина

В результате аварии пострадала 72-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля Suzuki. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утром 14 августа произошло ДТП с участием трамвая. В аварии пострадала 72-летняя женщина. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказали в ГИБДД краевой столицы.

ДТП произошло в 10:30 на проспекте Космонавтов, 6/2. По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara поворачивала налево и не уступила дорогу трамваю. Произошло столкновение. Электротранспортом управлял 37-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 72-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля Suzuki. Ей оказали помощь в горбольнице, не госпитализировали.

По факту ДТП проводят проверку. В ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательными и соблюдать ПДД.

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