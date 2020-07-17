Когда и как пройдет День города в Барнауле

Несмотря на коронавирус, Дню города в Барнауле все-таки быть! В этом году праздник в честь 290-летия краевой столицы проведут 19 сентября, пусть и чуть позже обычного, но того требует сложная эпидобстановка. Кстати, юбилей города совпал с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, поэтому именно эта тема и станет лейтмотивом праздника.

– В связи с тем, что 2020 год объявлен Президентом страны Годом памяти и славы в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне девизом праздника станет «Своим трудом ковали мы Победу». Наш город в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции, – рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Прилетят легендарные «Стрижи»

Праздник обещает быть «улетным» хотя бы потому, что в Барнаул прилетит лучшая пилотажная группа «Стрижи». Летчики продемонстрируют самые яркие фигуры высшего пилотажа. В авиашоу примут участие самолеты МИГ-29. Накануне они проведут тренировку над Обью в районе речного вокзала.

Напомним, что «Стрижи» уже прилетали в Барнаул в 2015 году. Эти «птички» не оставили равнодушным никого, кто видел их полет.

Выступления бронетанковой техники

На правом берегу реки Оби пройдут выступления бронетанковой техники воинской части 63753. Покажут свою мощь Т-72, Т-80 и БМП. Также горожане смогут посмотреть выставку военной техники и вооружения, образцов военной формы одежды летней, зимней и соответствующей экипировки военнослужащих на фоне горной, степной, таежной и арктической местности. В планах и выступления военнослужащих специальных подразделений.

Город мастеров и чемпионов

Конечно, мероприятия на День города не будут посвящены только военной тематике. Как всегда для барнаульцев выступят артисты с песнями и танцами. Основными праздничными площадками станут: площадь Сахарова, площадь Советов, набережная реки Оби, пешеходная зона ул. Мало-Тобольской, парк культуры и отдыха «Центральный» и Нагорный парк.

На местном «арбате» разместится квартал ремесленников «Город мастеров», а на площади Советов пройдут мероприятия для самых активных горожан. В их числе спортивный праздник «Барнаул спортивный – город чемпионов», кросс нации и различные соревнования. Под конец бует особенно жарко: в завершение проведут турнир по профессиональному боксу «Великий Бой на Великом Алтае».

Праздник не обойдет стороной ни один район города. По традиции, в день рождения Барнаула прогремит большой красочный салют.

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