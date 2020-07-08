2020-07-08T16:46:39+03:00
Общество

На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение

Там начнут работы по расширению проезжей части
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: АлтайавтодорФото: Алтайавтодор
Изменить размер текста:

В Барнауле частично ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор. Там начнутся работы по расширению проезжей части. Это 4,5 км от Южного тракта до моста через Барнаулку.

С 12 июля движение будет производиться по одной полосе на выезд из города. Несколько дней трафик будут мониторить, чтобы отрегулировать светофоры на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно, сообщил Евгений Строганов, заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжую часть планируют расширить до четырех полос, обустроить автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.

Для пешеходов предусмотрена организация переходов и тротуаров. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка линии освещения и обустройство дорожными знаками на всем протяжении реконструируемого участка, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На это потратят более 450 млн рублей, объект планируют сдать до 31 декабря.

Читайте также: Министр транспорта раскритиковал дорожный ремонт в Барнауле

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи
Алтайский полицейский спас двух тонущих женщин
Два кузбассовца на ходу обчистили поезд на Алтае
Барнаулец сдал на разбор купленную машину, не рассчитавшись за нее до конца
На Алтае 39-летний мужчина зарезал знакомого
В Барнауле не нашли нарушителей мер против коронавируса среди рестораторов
Россельхозбанк на Алтае увеличил финансирование АПК в полтора раза за год
Больше 100 тысяч тонн сена заготовили алтайские аграрии
В Барнауле на железной дороге пострадал 56-летний рабочий
Стали известны сроки охоты на бурого медведя и дичь в Алтайском крае
Производство контрафактной водки ликвидировали в Бийске
В Алтайском крае многодетный отец надругался над дочерьми
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 3356
Второй подъем заболеваемости клещевым тифом начался в Республике Алтай
Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы
Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ
Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 109
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
В Бийске в реку попала непонятная черная масса