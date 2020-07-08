На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение

8 Июль 2020 2020-07-08T16:46:39+03:00

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В Барнауле частично ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор. Там начнутся работы по расширению проезжей части. Это 4,5 км от Южного тракта до моста через Барнаулку.

С 12 июля движение будет производиться по одной полосе на выезд из города. Несколько дней трафик будут мониторить, чтобы отрегулировать светофоры на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно, сообщил Евгений Строганов, заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжую часть планируют расширить до четырех полос, обустроить автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.

Для пешеходов предусмотрена организация переходов и тротуаров. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка линии освещения и обустройство дорожными знаками на всем протяжении реконструируемого участка, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На это потратят более 450 млн рублей, объект планируют сдать до 31 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU