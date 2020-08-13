У фонтана на улице Панфиловцев решают проблему с отводом воды

Фонтан вновь заработает на следующей неделе. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле решают проблему с попаданием воды на детскую площадку в районе фонтана на улице Панфиловцев. Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие приступили к установке водоотводящих лотков в этой зоне.

Ранее горожане жаловались, что пешеходный фонтан на улице Панфиловцев заливает близлежащую детскую площадку.

- На прошлой неделе по итогам оперативного выездного совещания, комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, было принято решение доработать конструкцию пешеходного фонтана на улице Панфиловцев – установить водоотводящие лотки по периметру чаши, – сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проводит «Барнаульское ДСУ №4». Установленные лотки должны исключить попадание воды на детскую площадку и прилегающую территорию. Фонтан заработает на следующей неделе, после завершения ремонтных работ.

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