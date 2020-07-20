«Прорывы случаются»: гигантский фонтан воды побил стекла в машинах барнаульцев

В Барнауле на улице Балтийская забил самый высокий и мощный фонтан. Порыв произошел во время опрессовки теплосетей и повредил несколько автомобилей. В мэрии уже прокомментировали происшествие.

- Благодаря Барнаульской теплосетевой компании в городе «заработал» самый высокий фонтан. И вновь прославил нас как #БарнаулГородФонтанов <…> Проблема в том, что при опрессовке такие прорывы случаются, это нормально, - отметили в городской администрации.

Некоторые барнаульцы сообщили в соцсетях, что хлещет фонтан горячей воды, однако мэрия это исключила, так как там отключена горячая вода на время гидравлических испытаний.

- Для этого горячая вода и отключается, чтобы под высоким давлением направить по трубам холодную и найти наиболее слабые места. Но происходит это слишком часто и ничего, кроме иронии, у горожан не вызывает. Гидравлические испытания очень важны при подготовке теплосетевой инфраструктуры города к зиме, - добавили в администрации.

При этом, «начудить» фонтан успел. В рядом стоящих автомобилях вода разбила окна и буквально затопила салоны машин. На месте работают сотрудники аварийного комиссариата.

А по улице и вовсе хоть плыви на лодке.

- Как улицу назовешь, так она и поплывёт, - прокомментировал ситуацию Максим Иванов.

Как сообщили «Комсомолке» в Сибирской генерирующей компании, воду перекрыли буквально за 10 минут после порыва, с проезжей части откачивают воду. Ремонтные работы на участке будут произведены в установленный срок – до 3 августа.

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