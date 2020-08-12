Активисты ОНФ в Барнауле проверили школьные маршруты на безопасность

Огромную свалку обнаружили возле школы №55. Фото: ОНФ в Алтайском крае

В Барнауле активисты Общероссийского народного фронта проверили, как местные власти обезопасили шесть маршрутов к школе. Осенью прошлого года на эти места жаловались горожане в соцсетях, однако спустя полгода в некоторых точках стало лишь хуже.

Проверка была организована в рамках акции «Дорога в школу». Так, у школы №55 на улице Чкалова прямо за забором стоит бункер, в который жители ближайших домов сбрасывают мусор. Родители учеников школы не уже просили перенести площадку для сбора отходов во дворы, и администрация Центрального района вместе с управляющими компаниями обещала разобраться еще весной.

- Но в ходе очередного рейда активисты ОНФ обнаружили бункер на прежнем месте. Мало того, вокруг него образовалась стихийная свалка, и все это в центре Барнаула, - отметили в организации.

По словам председателя регштаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина, до начала учебного года еще есть время, и фронт постарается сделать так, чтобы власти обратили внимание на опасные школьные маршруты и беспорядок у образовательных учреждений.

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