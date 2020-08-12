Приемка школ и детских садов проходит в Алтайском крае

Приемка школ и детских садов продлится до 14 августа Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В конце июля - начале августа в Алтайском крае стартовала традиционная приемочная кампания школ и детских садов. А уже на этой неделе она должна быть завершена.

Конечно, из-за затянувшегося учебного года, когда то и дело переносили выпускные экзамены, школы оказались в сложной ситуации: надо было в кратчайшие сроки привести территорию и помещения в порядок, устранить недочеты и прочее, провести ремонт. Но, кажется, процесс прошел гладко. В настоящее время образовательные организации проходят приемку. В общей сложности процедура предстоит для 1151 школы, 893 детских садов, а также для 152 организаций дополнительного образования, 58 профессиональных образовательных организаций, 55 организации для детей, оставшихся без попечения родителей.

Буквально на днях комиссия, в состав которой входят в том числе сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Росгвардии, комитета по образованию, а также председатель профсоюза работников образования Индустриального района, побывала с проверкой в барнаульской школе №134. Во время проверки они обращали внимание на пути эвакуации, на состояние электропроводки, наличие и исправность огнетушителей, работу пожарной сигнализации и наличие необходимой документации в области пожарной безопасности.

- Объект в целом готов. Проведены проверки работоспособности установок пожарной автоматики, средств первичного пожаротушения, готовность технического и педагогического персонала к действиям в случае возникновения пожара. Пути эвакуации - это важнейший аспект проверки готовности учреждения. В данном учреждении безопасность обеспечена. Нарушений не выявлено, - отметила старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 главка МЧС Светлана Карпова.

По словам директора школы Аллы Бухарметовой, вовремя подготовиться к новому учебному году помог четко сформулированный план, который составили на основании приказа комитета по образованию.

- В данный план мы включили мероприятия по всем направлениям и постепенно их реализовали, - отметила Алла Михайловна.

Всего в этом году на подготовку образовательной системы города к 1 сентября было выделено более 100 миллионов рублей и по некоторым позициям даже удалось сделать больше, чем прошлым летом.

- В Барнауле во время подготовки удалось провести капитальный ремонт шести спортивных залов. Хотя в прошлом году нам удалось капитально отремонтировать только один. Из бюджета было выделено около 112 млн рублей. Большая часть денег была потрачена на выполнение предписаний надзорных органов: пожарного надзора, Роспотребнадзора, и т.д. Также выполнена текущая работа по ремонту кровель и внутренних систем. Кроме этого в 16 детских садах оборудовали помещения для создания дополнительных групп. На эти цели деньги были выделены как из городского, так и из регионального бюджета, - отметил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.