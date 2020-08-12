Бийчанка не вынесла измены сожителя и зарезала соперницу

Мужчина изменил обвиняемой с ее подругой Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска зарезала соперницу сожителя, после того как застала их врасплох. Убитой оказалась подруга женщины.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, 47-летняя бийчанка пригласила на праздник в честь 8 марта свою подругу. Женщина пришла в квартиру, где обвиняемая проживала со своим 44-летним сожителем. После распития алкоголя хозяйка легла спать, а когда проснулась, то увидела что мужчина изменяет ей с подругой.

- Движимая чувством ревности, она жестоко избила женщину, а затем нанесла в различные части тела не менее 16 ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - отметили в краевом следкоме.

На предварительном следствии женщина признала свою вину. Теперь ей предстоит ответить за убийство в суде.

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