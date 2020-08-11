На Алтае осудили мужчину за убийство знакомого и его сына

Мужчина убил во время дня рождения самого виновника торжества и его сына Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд пошел 46-летний житель Ельцовского района, которого обвинили в убийстве двух человек: знакомого и его сына.

Следствие и суд установили, что в июле прошлого года мужчина вместе со своей супругой отправились в гости к знакомым, чтобы отметить день рождения 59-летнего друга семьи. Уже во время застолья между ним и 29-летним сыном хозяина дома произошел конфликт, который перерос в драку. Разнять их смог только проходящий мимо сосед. Тогда осужденный начал угрожать ему убийством и даже несколько раз ударил его вилкой в грудную клетку и шею.

- Немного успокоившись, мужчина пошел домой, но затем вернулся в дом потерпевших, чтобы забрать свою супругу, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Увидев, что компания разбилась надвое, и обидчики находятся в разных комнатах, мужчина сначала ранил ножом хозяина дома, а затем напал на его сына. Оба скончались на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия мужчина вину признал, мотивировав свои действия обидой и злостью по отношению к знакомым, - добавляют в СУСКе.

Суд также признал его виновным и назначил 18 лет 3 месяца колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.