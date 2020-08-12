На Алтае 60-летний мужчина заскучал и решил проникнуть в дом соседки

Он решил повредить дверь и проникнуть в дом без разрешения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе Алтайского края будут судить 60-летнего мужчину за незаконное проникновение в жилище соседки. Уголовное дело уже направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, в июне этого года в одном из сел Первомайского района мужчина зашел на территорию дома соседки. При этом, в момент преступления он был пьян. Однако женщина не открывала обвиняемому, и он решил повредить дверь и проникнуть в дом без ее разрешения. Таким образом мужчина нарушил конституционные права потерпевшей.

На предварительном следствии он сознался, объяснив, что ему было скучно и хотелось поговорить с соседкой. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

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