Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 12 августа 2020 составило 8514

Только за последние сутки излечились 154 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 12 августа 2020 превысило 8,5 тысяч. Только за последние сутки излечились 154 человека.

Как пишет оперштаб региона, Алтайский край вошел в число регионов с высокой долей выздоровевших. Так, благополучными территориями считают те, где процент вылечившихся составляет от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом. Всего в России в настоящее время уже более 700 тысяч человек победили COVID-19.

Напомним, всего в Алтайском крае официально подтверждено 10273 случая заражения коронавирусом. В госпиталях сейчас остаются 890 пациентов, еще 609 человек лечатся амбулаторно. На наличие инфекции в регионе обследовано уже более 334 тысяч человек, из них 3065 – за сутки. Под медицинским наблюдением и на предписанной самоизоляции остаются 2824 человека.

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