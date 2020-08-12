На Алтае открыты спортзалы: нужно ли надевать маску во время тренировки

На входе занимающимся должны измерять температуру. Фото: Олег УКЛАДОВ

7 августа в Алтайском крае ввели второй этап снятия ограничений. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в «ковидный» указ, по которому теперь разрешено работать кафе, паркам и тренажерным залам. Пока владельцы фитнес-центров ищут, где подешевле купить бактерицидные лампы, спортсмены-любители думают, надо ли в свою спортивную сумку кинуть маску и перчатки.

– Естественно, заниматься на тренажерах в масках неудобно и не нужно, если в зале будут выполнены рекомендации Роспотребнадзора, – говорит заместитель министра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко.

В тренажерных залах будут применять другие меры для профилактики распространения коронавируса. В первое время загрузка помещения не должна превышать 25%. Воздух в помещении должны обеззараживать, а тренажеры обрабатывать дезинфицирующими средствами. На входе клиентам обязаны измерять температуру.

– Если у человека температура, то до занятий он не допускается. Инструкторы будут использовать маски и перчатки, а занимающиеся, конечно, нет, потому что дышать в них сложно и тяжело, – пояснил замминистра спорта региона.

Но, все же, маска пригодится. Ее необходимо надевать при входе, в момент предъявления абонемента и при измерении температуры. Во время физических нагрузок перекрывать себе нормальный доступ воздуха не нужно.

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