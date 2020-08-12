За прошедшие сутки умерли четыре человека с инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 12 августа 2020 года составило 105. За весь период пандемии скончались 257 человек, у которых была выявлена новая инфекция.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки умерли четыре человека, но причиной смерти в трех случаях стал не сам ковид, а другие сопутствующие заболевания. Причину смерти еще одного пациента эксперты установят чуть позже.

Напомним, за день в Алтайском крае зарегистрировали еще 88 случаев заражения инфекцией, выздоровели 154 пациента. На лечении сейчас находятся 1499 инфицированных: 890 из них – в госпиталях, 609 – на дому. Из общего числа заболевших 100 сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 31 пациент – на аппарате искусственной вентиляции легких.

На предписанной самоизоляции находятся 2824 человека. Обследовали на коронавирус в регионе 334399 человек.

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