Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 августа 2020: более 100 человек в тяжелом состоянии

Уже более 10 тысяч человек с коронавирусом выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 12 августа 2020 года. На сегодняшний день больше ста человек находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии.

По данным оперативной сводки, в госпиталях проходят лечение 102 тяжелобольных пациентов. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 32 человека. Всего же в больницах остаются 929 пациентов. При этом амбулаторно врачи ведут еще 643 инфицированных.

Данные на 23.00 11 августа 2020 года (фото: https://yandex.ru/covid19/)

В общей сложности на сегодняшний день в Алтайском крае выявлено уже 10185 инфицированных коронавирусом. Из них только за последние сутки был установлен 91 новый случай. Наибольший прирост дал Барнаул – 64, далее идет Новоалтайск – 5, Благовещенский Первомайский, Рубцовск – по 4 человека, Славгород, Тальменский район – по 2 человека, Бурлинский, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Рубцовский, Третьяковский районы - по 1 человеку.

Данные на 23.00 11 августа 2020 года (фото: оперштаб АК)

Выписку по выздоровлению получили 8360. Из них только за последние сутки домой отправили 178 теперь уже бывших пациентов. При этом, к сожалению, увеличилась и статистика летальных случаев – теперь их 253 (за прошедшие сутки – 3 человека, 2 – от COVID-19, 1 – по иной причине смерти).

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