Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 августа 2020 года составило 10273

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 августа 2020 года увеличилось еще на 88. Сейчас общее число инфицированных достигло 10273.

Как сообщили в оперштабе региона, 61 новый случай выявили в Барнауле, 10 – в Яровом, 8 – в Бийске, 4 – в Новоалтайске, 3 – в Рубцовске, по одному – в Славгороде и Курьинском районе.

За минувшие сутки выздоровели 154 пациента, за весь период – 8514. Сейчас продолжают лечение 1499 человека: 890 – в ковидных госпиталях, 609 – на амбулаторном лечении, на дому. Состояние 100 больных врачи оценивают, как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 пациент.

Кроме того, в крае зарегистрировали еще четыре летальных исхода. Всего с начала пандемии скончались 257 человек, в том числе 105 из-за тяжелого течения инфекции.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2824 человека, тестированием охвачено более 334 тыс. человек.

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