Следком начал проверку по факту утопления 10-летнего мальчика в реке Бия

Ребенок не умел плавать
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 11 августа утонул 10-летний мальчик. По данному факту следственное управление СК по краю проводит доследственную проверку.
Как сообщили в пресс-службе следкома, вчера днем ребенок и его двое друзей отправился купаться на реку Бия. Уточняется, что на реку дети пошли самостоятельно, без присмотра взрослых. Один из детей отошел далеко от берега, но плавать не умел – в какой-то момент его тело скрылось под водой. Чуть позже погибшего достали из реки, глубина в том месте составляла три метра.
- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - отметили в краевом управлении.
Напомним, 6 августа в Горно-Алтайске в реке Майма утонул 12-летний мальчик. Как и в этом случае, он купался с друзьями без присмотра взрослых.
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