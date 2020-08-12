Следком начал проверку по факту утопления 10-летнего мальчика в реке Бия

Ребенок не умел плавать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 11 августа утонул 10-летний мальчик. По данному факту следственное управление СК по краю проводит доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе следкома, вчера днем ребенок и его двое друзей отправился купаться на реку Бия. Уточняется, что на реку дети пошли самостоятельно, без присмотра взрослых. Один из детей отошел далеко от берега, но плавать не умел – в какой-то момент его тело скрылось под водой. Чуть позже погибшего достали из реки, глубина в том месте составляла три метра.

- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - отметили в краевом управлении.

Напомним, 6 августа в Горно-Алтайске в реке Майма утонул 12-летний мальчик. Как и в этом случае, он купался с друзьями без присмотра взрослых.

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