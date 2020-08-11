12-летний мальчик утонул в Республике Алтай

Мальчик не справился с течением в маловодной реке Фото: предоставлено пресс-службой

6 августа в Горно-Алтайске в реке Майма утонул 12-летний мальчик. Он купался вместе с друзьями, и взрослых с ними не было.

По предварительным данным следствия, днем компания из не менее чем семи подростков 12-14 лет отдыхали на реке Майма в районе улицы Луговая. В какой-то момент 12-летний мальчик решил переплыть ее, но ему не хватило сил и он ушел под воду.

- Детям удалось вынести тело погибшего подростка на берег, после чего о случившемся они сразу же сообщили в правоохранительные органы, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

По данному факту назначена доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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