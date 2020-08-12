На Алтае определили подрядчика для достройки театра кукол «Сказка»

Работы должны завершить к концу 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, наконец, определили подрядчика, который завершит строительство театра кукол «Сказка». Контракт получила компания «Век-Строй» - подрядчик, который ежегодно принимает участие в госконтрактах.

По информации «Толка», организация должна будет завершить отделку зрительного зала и фойе, а также купить и установить оборудование. Сейчас работы на объекте завершает «Селф», после чего «Век-Строй» приступит к своей части.

Компания «Век-Строй» стала победителей конкурса, итоги которого подвели 10 августа. Она забрала контракт по первоначальной цене - более 93 млн рублей. Сдать готовое здание рабочие должны не позднее конца 2020 года. Ранее планировалось, что строительство завершат еще летом 2019 года, но затем сроки несколько раз переносились.

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