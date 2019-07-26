На алтайском театре кукол "Сказка" появятся часы за полмиллиона рублей
На одной из башен недостроенного здания алтайского театра кукол «Сказка» хотят устаногвить гигантские часы. Краевое правительство уже нашло подрядчика, который, согласно данным портала Госзакупок, поставит и смонтирует их почти за полмиллиона рублей, сообщает "Банкфакс".
В аукционе победила компания «Артель Мастерская» из Новосибирска. Она сделала лучшее предложение в 497 тысяч рублей. При этом начальная цена контракта составляла 744 тысячи рублей.
По условиям договора, подрядчик обязан к середине октября привезти и установить фасадные часы на одной из башен здания театра, после чего запустить их ход. Циферблат механизма будет иметь размер в 1,2 метра.ж Его изготогвят из полированной латуни с антикоррозийным покрытием.
Работать часы будут на электричестве и синхронизироваться с помощью GPS модуля, либо через подключенный компьютер.
Стоит отметить, что реконструкция самого здания театра кукол затянулась. По условиям контракта работы должны были закончиться к концу июня 2019 года. Однако строительство продлили до конца года. Его ведет компания "Селф". Стоимость контракта составляет 297,4 млн рублей.
Читайте также:
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU