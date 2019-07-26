2019-07-26T11:57:00+03:00
Общество

На алтайском театре кукол "Сказка" появятся часы за полмиллиона рублей

Краевое правительство уже нашло подрядчика, который выиграл аукцион.
Анастасия Корягина
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Строительство театра кукол "сказка" в Барнауле. Фото: barnaul.orgСтроительство театра кукол "сказка" в Барнауле. Фото: barnaul.org
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На одной из башен недостроенного здания алтайского театра кукол «Сказка» хотят устаногвить гигантские часы. Краевое правительство уже нашло подрядчика, который, согласно данным портала Госзакупок, поставит и смонтирует их почти за полмиллиона рублей, сообщает "Банкфакс".

В аукционе победила компания «Артель Мастерская» из Новосибирска. Она сделала лучшее предложение в 497 тысяч рублей. При этом начальная цена контракта составляла 744 тысячи рублей.

По условиям договора, подрядчик обязан к середине октября привезти и установить фасадные часы на одной из башен здания театра, после чего запустить их ход. Циферблат механизма будет иметь размер в 1,2 метра.ж Его изготогвят из полированной латуни с антикоррозийным покрытием.

Работать часы будут на электричестве и синхронизироваться с помощью GPS модуля, либо через подключенный компьютер.

Стоит отметить, что реконструкция самого здания театра кукол затянулась. По условиям контракта работы должны были закончиться к концу июня 2019 года. Однако строительство продлили до конца года. Его ведет компания "Селф". Стоимость контракта составляет 297,4 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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