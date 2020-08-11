В Барнауле водителей проверят на наличие неоплаченных штрафов

Акция продлится до 14 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проходит акция «Должник», во время которой водителей проверяют на своевременную оплату штрафов по линии ГИБДД.

Пользуясь случаем, в Госавтоинпекции напомнили, что водитель обязан погасить штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

- При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу – исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, - отмечают в ведомстве.

Если штраф не уплачен вовремя, то это дает основание для наложения административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей. Также водителю может грозить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о непогашенных штрафах можно получить лично по адресу улица 10-я Западная, 5, кабинет № 114, либо на сайте Госуслуги. Акция продлится до 14 августа.