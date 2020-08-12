На Алтае отобрали педагогов по программе «Земский учитель»

Все они отправятся учить детей в сельские школы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отобрали 44 педагогов, которые будут работать по программе «Земский учитель». Все они отправятся учить детей в сельские школы.

По информации минобрнауки региона, в список победителей вошли 44 претендента из 13 регионов страны: 23 из них – жители Алтайского края, 9 – из Новосибирской области, двое – из Красноярского края. По одному учителю в регион приедут из Краснодарского края, Томской, Омской, Саратовской, Самарской областей, республик Алтай, Тыва, Бурятия, Башкортостан, Саха.

По программе 12 учителей устроят в начальные классы, 32 - по различным дисциплинам: 10 преподавателей будут обучать детей русскому языку и литературе, восемь - историю и обществознание, шесть - иностранные языки, по трое - математику и физическую культуру, по двое - биологию и химию. Трудовые договоры будут заключены с ними до 1 сентября.

Напомним, согласно программе, им будет выплачен один миллион рублей.

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