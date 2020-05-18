18 Май 2020 2020-05-18T05:41:33+03:00

На Алтае определили 44 претендентов на выплату по программе «Земский учитель» Фото: Минобрнауки АК

Участникам от 20 до 53 лет

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае утвердили список из 44 претендентов на право компенсационной выплаты в рамках программы «Земский учитель». Заседание прошло в конце прошлой недели в дистанционном формате.

Участников программы ждут школы 25 муниципалитетов. Из числа всех претендентов 11 – учителя начальных классов, 9 – русского языка и литературы, 8 – иностранного языка, 8 – истории и обществознания, 5 – математики, 2 – химии, а также один учитель по физкультуре. Преподавателям от 20 до 53 лет, большинство из них имеют опыт педагогической работы.

- Следует отметить, что 36% от числа победителей – представители Алтайского края, 64% – представители иных регионов Российской Федерации (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, Республики Алтай, Крым, Тыва и Саха), - рассказали в пресс-службе минобрнауки Алтайского края.

Теперь претенденты должны направить в Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова подтверждение согласия на переезд и заключение трудового договора со школой на срок не менее пяти календарных лет. Срок подтверждения продлили до 1 июля 2020 года.

Напомним, по программе учителям единовременно выплатят 1 млн. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и при каких условиях

Все зависит от эпидемиологической ситуации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU