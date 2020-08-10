4-летний мальчик на Алтае умер от отравления угарным газом

В доме произошел пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем Фото: из архива КП

На Алтае возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели мальчика в одном из сел Кулундинского района.

По данным краевого Следкома, 10 июля ребенок со своей 8-летней сестрой находились в доме одни (мать была на работе). Девочка выбралась на улицу из окна и оставила брата одного. После этого в доме произошел пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем.

После тушения огня мальчика с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Но спасти ребенка не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается.

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