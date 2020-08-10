Мужчина потерял 14 млн рублей из-за "обвала биткоина"

Барнаулец доверил управление счетом некоему финансовому аналитику. Фото: Олег УКЛАДОВ

Огромную сумму - 14 млн рублей - потерял 57-летний житель Барнаула, который пытался заработать торговлей на фондовой бирже.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина решил инвестировать деньги в фондовые рынки. О таком способе обогащения ему рассказал знакомый. Барнаулец заключил договор с консалтинговой компанией через некоего финансового аналитика и доверил ему управление счетом.

- Житель Барнаула периодически пополнял счет, и с 2019 года там в итоге накопилось 14 млн рублей. А на днях аналитик прислал по электронной почте письмо, в котором сообщил, что на криптовалютной бирже случился обвал биткоина, и все деньги якобы утрачены, - рассказали в полиции.

Мужчина написал заявление. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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