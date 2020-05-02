Жительница Барнаула отдала мошеннику более 100 тыс. рублей на спасение сына

2 Май 2020 2020-05-02T08:39:35+03:00

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Жительница Барнаула попалась на уловку мошенника, который позвонил и сообщил, что её сын стал виновником аварии. Звонивший представился сотрудником полиции и потребовал 105 000 рублей, что замять неприятную ситуацию.

- Вместо того чтобы перезвонить сыну и перепроверить информацию, женщина стала исправно выполнять все указания, которые ей давал по телефону неведомый «доброжелатель». Надеясь, что помогает сыну избежать уголовной ответственности, женщина перечислила на указанный счёт всю необходимую сумму и только потом позвонила сыну, _ сообщает пресс-служба ГУ МВД Росии по Алтайскому краю.

После того, как она узнала, что сын ни в какое ДТП не попадал, и поняла, что ее обманули, женщина обратилась за помощью в полицию.

Мошенником оказался ранее не судимый житель соседней области 1986 года рождения. У задержанного по месту жительства были изъяты 57 сим карт, 4 банковские карты, 6 сотовых телефонов. Полиция возбудила уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU