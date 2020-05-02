2020-05-02T08:39:35+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула отдала мошеннику более 100 тыс. рублей на спасение сына

Звонивший представился сотрудником полиции
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Мошенником оказался ранее не судимый житель соседней области 1986 года рождения.Мошенником оказался ранее не судимый житель соседней области 1986 года рождения.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула попалась на уловку мошенника, который позвонил и сообщил, что её сын стал виновником аварии. Звонивший представился сотрудником полиции и потребовал 105 000 рублей, что замять неприятную ситуацию.

- Вместо того чтобы перезвонить сыну и перепроверить информацию, женщина стала исправно выполнять все указания, которые ей давал по телефону неведомый «доброжелатель». Надеясь, что помогает сыну избежать уголовной ответственности, женщина перечислила на указанный счёт всю необходимую сумму и только потом позвонила сыну, _ сообщает пресс-служба ГУ МВД Росии по Алтайскому краю.

После того, как она узнала, что сын ни в какое ДТП не попадал, и поняла, что ее обманули, женщина обратилась за помощью в полицию.

Мошенником оказался ранее не судимый житель соседней области 1986 года рождения. У задержанного по месту жительства были изъяты 57 сим карт, 4 банковские карты, 6 сотовых телефонов. Полиция возбудила уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Рубцовске зверски убили дочь экс-судьи: под подозрением муж погибшей

После случившегося он устроил побег с телом, а потом покончил с собой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 69
В пригороде Барнаула ремонтируют дорогу на трех участках
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 451
Жительница Барнаула отдала мошеннику более 100 тыс. рублей на спасение сына
Почти полмиллиона рублей выделили на строительство новой школы в Новоалтайске
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года составило 36
В барнаульском зоопарке появился на свет еще один муфлон
В Барнауле вместо частного сектора построят новый квартал с высотками
В Бийске умер почетный машиностроитель России Александр Черемисин
В Бийске сотрудник СИЗО заразился коронавирусом
Алтайские полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки
На Алтае мужчина облил бензином назойливую гостью и угрожал поджечь
В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года составило 56
Молодой человек вынес из алтайского магазина коробку с деньгами
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19
Алтайский театр драмы устроит онлайн-показ спектакля по пьесе Островского
Жительницу Алтайского края обманули на крупную сумму при покупке детской коляски
Пропавший в апреле барнаулец погиб