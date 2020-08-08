В Алтайском крае обновят участок дороги до Камня-на-Оби

Ремонт дорог. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Каменском районе заменят 20 километров дорожного покрытия. Об этом сообщает барнаульское ДСУ№4 на своей странице в Instagram.

На автомобильной дороге Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области вблизи села Луговое уже ведут работы по фрезерованию старого асфальта и устройству основания дорожной одежды.

– Асфальтобетонное покрытие будет устроено в два слоя – нижний и верхний. Выполним работы по отсыпке обочин, – отмечают в ДСУ.

Завершить ремонтные работы планируют этой осенью.

Напомним, ранее мы сообщили, что c 13 августа и до конца месяца в Барнауле закроют для движения участок малого Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сергея Ускова.

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