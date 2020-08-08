В Алтайском крае подросток украл деньги с карты одногруппника

Полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горняке 17-летнего подростка будут судить по обвинению в краже денег с банковской карты одногруппника. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в апреле этого года учащийся техникума в Горняке узнал, что сироте-одногруппнику пришла стипендия 16 тыс. рублей. Ранее подросток помог юноше установить мобильное приложение и знал логин и пароль от его личного кабинета. Эти данные он ввел в свой телефон, а затем перевел себе деньги.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и возместил похищенное.

– Ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за кражи, в связи с чем следователем в органы системы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, – отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.

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