Участок малого Павловского тракта перекроют в Барнауле

Работы продлятся две недели Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 13 августа и до конца месяца в Барнауле закроют для движения участок малого Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сергея Ускова.

Это связано с проведением работ по строительству участка тепловой сети. Проезд будет ограничен по всей ширине проезжей части, так что автомобилистам придется искать другие пути объезда. В мэрии уточняют, что ограничения будут действовать с 9.00 13 августа до 20.00 31 августа.

На это время движение автобусов будет перенаправлено по следующей схеме:

маршрут №60: Сергея Ускова - малый Павловский тракт – Сиреневая - Павловский тракт - далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

маршрут №110: …. малый Павловский тракт – Сиреневая – Взлетная - Сергея Ускова - малый Павловский тракт - поворот налево в районе ТЦ «Лента» - Павловский тракт - далее по маршруту. В обратном направлении: … Павловский тракт – Сиреневая – Взлетная - Сергея Ускова - малый Павловский тракт - далее по маршруту;

маршрут №65: … Павловский тракт – Сиреневая - малый Павловский тракт - Сергея Ускова - далее по маршруту. В обратном направлении: … Балтийская - Сергея Ускова - малый Павловский тракт - поворот налево в районе ТЦ «Лента» - Павловский тракт - далее по маршруту;

маршрут №120: … Сергея Ускова - малый Павловский тракт – Сиреневая - Павловский тракт - далее по маршруту. В обратном направлении: … Павловский тракт - разворот на улице Солнечная Поляна – Сиреневая - малый Павловский тракт - Сергея Ускова - далее по маршруту.