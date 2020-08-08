На Алтае пьяная компания жестоко избила бездомного и надругалась над ним

Четверых жителей Красногорского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении бездомного.
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Четверых жителей Красногорского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении бездомного. Мужчина скончался, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, в конце февраля 2020 года в одном из сел Красногорского района выпивала компания местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни. В доме также был 45-летний мужчина без определенного места жительства. У присутствующих возник конфликт с ним.
– Поочередно, двое мужчин и две женщины на протяжении нескольких часов избивали его, нанося удары руками, ногами, а также различными предметами по голове. Кроме того, они совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, – отмечают в ведомстве.
От полученных травм потерпевший скончался через несколько часов.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые нигде не работали и промышляли кражами. На вырученные деньги покупали спиртное и продукты, вину признали частично.
Уголовное дело направили в суд.
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