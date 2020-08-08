Три человека пострадали в ДТП на Семинском перевале в Республике Алтай

ДТП в Республике Алтай с тремя пострадавшими. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 7 августа автомобиль съехал с дороги. В аварии пострадали три человека, среди них девочка-подросток, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 16:00 часов в Онгудайском районе, на 579 километре Чуйского тракта. Житель Алтайского края за рулем автомобиля Citroen C4 съезжал с перевала Семинский и двигался в направлении села Шебалино. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с проезжей части на обочину.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля – 62-летняя женщина и 15-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в Шебалинскую районную больницу.

По факту ДТП возбудили административное расследование.

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