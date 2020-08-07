Пьяный бийчанин из-за музыки чуть не расстрелял соседей по даче

У дачника изъяли два пистолета Фото: pixabay.com

В Бийске на 38-летнего мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. А началось все со скандала с соседями по даче.

Накануне житель наукограда вместе с женой и ребенком приехал на свой дачный участок. Пока он разгружал из машины вещи, услышал, как супруга на повышенных тонах общается с соседом.

- Подвыпивший мужчина требовал выключить музыку. Семейная пара пояснила, что никаких законов, в частности закон о тишине, они не нарушают, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако сосед не согласился с такими доводами. Он достал из кармана пистолет, навел на соседей и передернул затвор. К счастью, глава семейства быстро среагировал на опасную ситуацию: он ударил дачника в челюсть и грудь, от чего тот упал и выронил оружие. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели участок, и нашли шумовой револьвер с 12 патронами, а также шумовой пистолет с 4-мя патронами. Оружие хранилось незаконно. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Теперь незадачливому соседу грозит до четырех лет лишения свободы.