Дочь Михаила Евдокимова написала портрет отца

В этом году фестиваль "Земляки" пройдет в формате онлайн Фото: Олег УКЛАДОВ

Дочь бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Анна к 15-й годовщине гибели отца написала его портрет.

Не так давно девушка серьезно увлеклась рисованием, и определенные успехи у нее есть. Некоторое время назад Анна попыталась повторить «Крик» Эдварда Мунка. Стоит отметить, получилось довольно похоже. Совсем другое дело портреты – это гораздо сложнее, но художница справилась.

Анна Евдокимова писала портрет со старого плаката, на котором Михаил Сергеевич в белой рубахе и накинул на плечи светлую шубу. Это известный всем снимок кинооператора Анатолия Заболоцкого. Работа была закончена еще в конце июля, но именно сегодня девушка опубликовала в ленте на своей странице в Instagram финальный вариант, сопроводив короткой подписью: «прошло уже 15 лет…».

К сожалению, в этом году ежегодный фестиваль «Земляки» в селе Верх-Обском не состоится из-за ограничительных мероприятий. Как ранее сообщала «Комсомолка», вдова экс-губернатора Галина Евдокимова и дочь Анна не приедут на Алтай. Сегодня мероприятия пройдут в формате онлайн.

В 21 час по местному времени состоится Всероссийская трансляция вечера памяти «Хочу, чтоб Россия была красочная, праздничная страна». Посмотреть его можно во «Вконтакте» и на сайте ms.evdokimov.ru.