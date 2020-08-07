15 лет без Евдокимова. Семья народного губернатора впервые не приедет на Алтай

Михаил Евдокимов с женой Галиной Фото: Олег УКЛАДОВ

7 августа 2020 года исполняется 15 лет со дня гибели заслуженного артиста РФ и народного губернатора Михаила Евдокимова. Каждый год с той поры на его родине в селе Верх-Обское в августе проходил шумный фестиваль «Земляки» в память о Михаиле Сергеевиче.

- В этом году не будет многолюдного фестиваля, - сообщили «Комсомолке» в администрации села Верх- Обского. - Вроде как должен губернатор Томенко приехать, пройдет возложение венков, будут показательные соревнования на стадионе и онлайн-концерт. Но многолюдного фестиваля именно в селе не будет из-за коронавируса.

Раньше 7 августа на могиле Евдокимова собиралось много народа Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации также добавили, что вдова Галина Николавена, конечно же, будет, потому что не пропускала ни разу это мероприятие. Однако сама Галина Евдокимова сообщила «Комсомолке», что в этом году ни она, ни дочь Анна с внуком Мишей в Верх-Обское не приедут.

- Это связано с коронавирусом. Несмотря на то, что обстановка улучшается на Алтае, все равно в с соответствии с требованиями Роспотребнадзора мероприятия, в основном, будут проходить в онлайн-режиме, - рассказала Галина Николаевна.

- Конечно, мы хотим на Алтай и мыслями, и душой, но, это будет позднее, - добавила вдова.

Как пройдет онлайн-концерт

Концерт «Все мы Соотечественники – все мы Земляки!» в рамках проекта «Эхо алтайского фестиваля» пройдет 7 августа в режиме онлайн. Начало в 19:00. Посмотреть его можно здесь.

В концерте примут участие артисты Людмила Лядова, Зинаида Кириенко, Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Эммануил Виторган, Александр Пятков, Клара Новикова, Олег Митяев, Денис Майданов, Ксения Георгиади, Екатерина Семенова, Валерий Семин, Галина Коньшина, Александр Маршал, Валентина Легкоступова и другие.

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