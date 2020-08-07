«Остается на Кипре». На Алтае приостановили дело следователя-насильника

Александр Сатлаев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский следком приостановил уголовное дело в отношении печально-знаменитого следователя Александра Сатлаева. Обвиняемый в изнасиловании в Барнауле сексуальный маньяк умудрился сбежать на Кипр и там напасть на мусульманку. Когда его задержали, соседи по гостинице были в шоке: «Такой обаятельный парень и такое…».

Напомним, Александр Сатлаев, работая следователем по особо важным делам в Горно-Алтайске, по вечерам нападал на женщин, хватал их мертвой хваткой сзади за шею и требовал секса.

Абсурд дошел до того, что извращенец потом еще и допрашивал свою собственную жертву... В конце концов оборотня вычислили, он был осужден и отправлен в колонию, из которой вышел досрочно за хорошее поведение.

Но не зря говорят, что горбатого могила исправит… Уже спустя несколько месяцев после освобождения насильника «вновь попутал бес» и он напал на жительницу Барнаула в одном из подъездов.

После того, как жертва написала заявление об изнасиловании, Сатлаев скрылся, уехал в Казахстан и уже оттуда вылетел в Турцию и на Кипр. Но и там «алтайский турист» не засунул голову в песок. Не удержался - напал на местную женщину. Вскоре его задержали по подозрению в ограблении и изнасиловании.

«Предварительное следствие по уголовному делу на Алтае приостановлено по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, прим. ред.)», - сообщили в пресс-службе алтайского следкома.

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«Горбатого могила исправит!» - только и разведешь руками после этой истории. Когда в 2015 году стало известно, что тихий скромный парень, сын уважаемого судьи, старший следователь Следственного комитета Республики Алтай насиловал женщин и расследовал собственные преступления – все были просто в шоке. Никто и подумать не мог, что за маской интеллигентного, начитанного, веселого человека скрывается серийный маньяк (подробнее)