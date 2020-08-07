Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 августа 2020 года составило 9809

Еще 95 человек с коронавирусом выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 августа 2020 года выросло еще на 95 случаев и составило 9809.

По данным оперативного штаба региона из 95 новых случаев 48 приходятся на Барнаул. В остальных территориях отмечаются единичные случаи: Тальменский район – 8, Новоалтайск – 7, Смоленский район – 6, Бийск и Рубцовск – по 4, Романовский район – 3, Славгород, Яровое и Мамонтовский район – по 2, Троицкий, Табунский, Усть-Калманский, Алтайский, Баевский, Локтевский, Первомайский, Ребрихинский и Рубцовский районы – по одному случаю.

На лечении остаются 1636 человек. Из них непосредственно в госпиталях находятся 895 пациентов, амбулаторно наблюдаются 741. За минувшие сутки выписку получили 160 человек. Таким образом, общее число выздоровевших составило 7934.

Скончались три человека. Из них один случай отнесен к COVID-19. Общее число умерших пациентов составило 239.

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