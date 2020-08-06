Алтайский ученый: «Уколы ботокса могут дать положительный тест на COVID-19»

Если все делать правильно - то никаких негативных последствий от ботокса не будет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ботулотоксин, он же ботокс хоть и считается лекарственным препаратом, но все же представляет собой яд, который блокирует работу мышц.

Завсегдатаи салонов красоты уже давно используют его в качестве меры борьбы или профилактики морщин. Зачастую большая часть всех негативных отзывов на поверку оказывается лишь слухом, либо следствием неправильного использования. Ботулотоксин можно применять даже детям старше двух лет. Его «прописывают» при церебральном параличе, при хронической мигрени, спастике и т.д.

- В малых дозах он не убивает человека, а всего лишь, к примеру, парализует мимические мышцы, чтобы не формировались морщинки, - рассказывает Людмила Комарова, доктор биологических наук, профессор Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина. – На днях я разговаривала со знакомым врачом-неврологом, она сама постоянно подкалывает себе ботокс. При этом прекрасно знает, что такое коронавирус. Так вот, оказалось, что и у нее и всех остальных, кто ставил себе ботокс, тест был положительный! Хотя никаких симптомов нет.

Ученая в принципе поставила под сомнение эффективность тест-систем для выявления ковида:

- Для того чтобы правильно взять тест на наличие вируса, тем более РНК-вируса, требуются достаточно дорогостоящие химреактивы. И делаются они не за 1-2 часа, а неделю-две, - говорит Комарова.

Коронавирус – это разновидность гриппа. Но, по словам Комаровой, в ближайшее время опасаться стоит не столько коронавируса, сколько гриппа H1N1. О нем заговорили еще в несколько лет назад и симптомы у него были как под копирку с коронавирусом, о котором на тот момент никто даже не слышал. Тогда свиной грипп наделал много шума: в 2009 году погибли несколько сотен тысяч людей, но эксперты считали, что жертв было в разы больше.

- Если есть возможность, то я бы посоветовала поставить от него прививку. Плюс она защитит от целой группы вирусов, - продолжает собеседница. – Кстати, в свое время новосибирская лаборатория «Вектор» разработали вакцину, но для человека ее не разрешили запатентовать. Поэтому ее запатентовали для крупнорогатого скота и свиней, а они-то вообще физиологически очень близки к людям. Так как мы – аграрный край и регулярно употребляем в пищу и свинину и говядину, то вместе с мясом мы получаем и этот препарат. Как следствие – у нас формируется и защита и иммунитет.

По ее оценкам, около 85% населения края имеет иммунитет от ковида, а тем, кто в нем сомневается, лучше не забывать про профиклактику.