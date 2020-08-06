В Алтайском крае откроют более 40 больниц

Плановую помощь поэтапно начнут возобновлять со следующей недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7 августа министерство здравоохранения Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края. Поэтапно в них будут возобновлять плановую медицинскую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Ковидный госпиталь в Змеиногорске уже переведен в режим центральной районной больницы после выписки студентов, которые заразились во время прохождения практики на сельскохозяйственном предприятии.

Напомним, сейчас проверяют готовность больниц и поликлиник к открытию. Плановую помощь поэтапно начнут возобновлять со следующей недели, что позволяет сделать снижение роста заболеваемости.

Общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 9714, в том числе 898 детей до 17 лет включительно. За минувшие сутки выявили еще 92 заболевших коронавирусом. Выписались 162 пациента, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Общее число выздоровевших составило 7774.