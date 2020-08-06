В Алтайском крае готовятся возобновить плановую медпомощь

Дмитрий Попов. Фото: пресс-служба Миздрава Алтайского края.

В Алтайском крае со следующей недели начнут возобновлять плановую медпомощь. В краевом Миздраве проверяют готовность больниц и поликлиник к открытию.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 5 августа министр здравоохранения края Дмитрий Попов посетил городскую поликлинику №14. С главным врачом Дмитрием Додоновым они оценили работу кабинета неотложной помощи, работу выездных бригад и участкового терапевта.

Министр особенно обратил внимание на взаимодействие поликлиники с пациентами, которые перенесли инфаркт и инсульт. Участковый терапевт Светлана Иванова рассказала, что в период ограничительных мероприятий из-за коронавируса диспансерное наблюдение за пациентами проводили дистанционно. Терапевты и медсестры обзванивали больных, чтобы узнать об их состоянии. Дмитрий Попов порекомендовал главному врачу активнее привлекать к этой работе средних медицинских работников, чтобы врач мог больше времени уделять пациенту на приеме.

На данный момент в Алтайском крае к прежнему режиму работы вернулись шесть муниципальных медучреждений